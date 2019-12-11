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Александр Палий рассказал, на что необходимо обратить внимание на следующем нормандском саммите

Главная » Последние новости » Политические новости » Александр Палий рассказал, на что необходимо обратить внимание на следующем нормандском саммите
 
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9 декабря состоялась встреча в нормандском формате глав Украины, Германии, Франции и РФ. Стороны подписали «общие выводы» о поддержке ранее взятых на себя обязательствах и соблюдении минских соглашений

С вопросом относительного эффективности проведенного нормандского саммита «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что Зеленский подошел к «красным линиям», но не пересек их

«На что необходимо обратить внимание, чтобы не перейти «красные линии» и отстоять позицию Украины? В частности, в вопросе об амнистии террористам необходимо действовать в соответствии с Женевской декларацией от 17 апреля 2014 года, в которой идет речь о том, что всем ответственным за тяжелые преступления никакой амнистии не предусматривается. Это значит, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины все преступления, по которым предусматривается более 5 тюремного заключения, являются тяжелыми преступлениями. И, соответственно, подавляющее число боевиков не попадет под амнистию. Это нужно очень четко отстаивать, потом что Россия пытается ввести в украинское политическое поле врагов государства.

Также Владимиром Зеленским было заявлено о постоянном особом статусе Донбассе. Это неправильно. Например, Порошенко очень долго удавалось эту ситуацию обходить, а сейчас можно увидеть, что хотят особый статус Донбасса закрепить на постоянной основе.

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Важным моментом также являются переговоры по приобретению газа. С одной стороны, Зеленский принял правильное решение о том, что больше 30% газа ни у кого покупать нельзя, а с другой стороны, мы видим, что появляются вопросы с возможностью покупки газа у РФ напрямую. Это неправильно, потому что это прямое финансирование РФ. И этого делать нельзя

Кроме того, ходили слухи, что Зеленский говорил о том, что российские войска выводятся, а через полтора дня мы уже проводим выборы. Если действительно был такой разговор, то это очень маленький срок. И он неприемлем. Потому что реально деоккупация должна происходить гораздо более фундаментально во времени.

Важно подчеркнуть, что немецкая и французская стороны поддержали нашу позицию о том, что перед выборами должен быть полный контроль Украины на всей территории. Сейчас об этом уже прямо заговорила министр иностранных дел Германии. То есть это значит, что Украина должна получить полный контроль над своей границей задолго до выборов, чтобы обеспечить их проведение», — сообщает Александр Палий

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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