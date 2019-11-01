«Стратегическая коммуникативная функция»: Какую роль играет мат в политике Украины и мира

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Матерные слова не являются чем-то новым в большой политике

Разговор украинского президента Владимира Зеленского с добровольцами на Донбассе вызвал бурю дискуссий в обществе. Кто-то считает подобную риторику недопустимой, другие убеждены, что народный президент именно таким образом должен общаться с людьми.В любом случае, в СМИ обратили внимание не то, что глава Украинского государства далеко не первый, кто позволяет себе использовать крепкое словцо. Среди любителей матерного слова, поговаривают, был бывший президент Украины Леонид Кучма. Легенда гласит, что он мог выразится очень мощным матом, но только среди самого близкого окружения. В публичных выступлениях политик был куда сдержаннее, хотя порой казалось, что он с трудом сдерживает ругань:, информирует enovosty.com/news.

Виктор Ющенко запомнился украинцам как очень интеллигентный президент, который всегда контролировал свою речь. Как-то в Донецке он оказался в ситуации, которая очень напоминала ту, в которой оказался и Владимир Зеленский. Тогда, пытаясь объяснить, что он «не лох какой-то», Ющенко пояснил оппоненту, что перед тем находится «президент, а не пастух какой-то». А вот журналисты обратили внимание на то, что словом с самым высоким градусом, которые употреблял Виктор Андреевич, было обзывание «свиньей».

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Логично, что в такой подборке не могло обойтись и без «легитимного». Как ни странно, Виктор Федорович не так часто позволял себе классические маты, хотя, конечно же, без этого не обходилось. К тому же, есть истории о том, что без камер и с близким окружение Янукович мог себе позволить обсценную лексику.

Зарубежные политики не гнушаются выразится крепко и на публике, и в тесных кругах. В частности о Джордже Буше-младшем говорили, что тот употребляет «fuck» и как прилагательное, и глагол и в качестве существительного.