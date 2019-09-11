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В США считают, что из-ща бремени санкций россияне уже хотят убраться с Донбасса

Главная » Последние новости » Политические новости » В США считают, что из-ща бремени санкций россияне уже хотят убраться с Донбасса
 
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Санкции реально влияют на каждого жителя Российской Федерации и на экономику страны-агрессора в целом

Санкции против России, введенных из-за агрессии против Украины, на самом деле серьезно влияют на Россию и на её жителей. Такое мнение выразил в свежем интервью временный поверенный посол Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор. Он выразил уверенность в том, что сейчас наблюдаются все признаки того, что россияне уже хотят покинуть Донбасс.», информирует enovosty.com/news.

По словам Тейлора, он уже видит признаки, что экономическое бремя, которое сейчас ощущают жители Российской Федерации реально влияют на ситуацию. Здесь речь идёт не только о санкционной давлении, но и о них тоже. Экономический груз они ощущают и из-за того, что они вынуждены платить за война, которые находятся на территории Украины и за поддержку российских служб и в Крыму, и на Донбассе.

Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинский президент Владимир Зеленский в будущем может привлечь к переговорам по Донбассу Соединенные Штаты Америки. Это произойдет в случае, если «нормандский формат» не будет давать необходимых результатов. Тем не менее в США считают этот формат «отличным».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 241

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