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У судьбы очень злое чувство юмора: Всплыла важная деталь о человеке, оговорившему Сенцова

Главная » Последние новости » Политические новости » У судьбы очень злое чувство юмора: Всплыла важная деталь о человеке, оговорившему Сенцова
 
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Чирний, который дал показания против режиссера Олега Сенцова, еще долго будет сидеть в тюрьме в РФ

Известный журналист Павел Казарин на своей странице в facebook рассказал историю «без морали» о том, как сложилась судьба человека, который дал на суде показания против украинского режиссера Олега Сенцова, информирует enovosty.com/news.

Казарин напомнил о том, что по делу Олега Сенцова было четверо задержанных и все дело держалось именно на Афанасьеву и Чирнию: «Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием.

В результате, он получит семь лет тюрьмы. Он должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

В итоге, Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве. А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора», — написал на странице в социальной сети журналист.

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Сам Олег Сенцов на первой пресс-конференции вчера, 10 сентября, заявил о том, что нужно уметь прощать. По его словам, коллекционирование обид является увлечением слабых. Он пожелал Чирнию свободы, но заявил, что не обязан общаться ни с Афанасьевым, ни с Чирнием.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 72

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