«Ни рубля, ли литра водки»: Скандал с деньгами Путина в Италии набирает оборотов

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Скандальный итальянец намерен судиться

Скандал с деньгами РФ в Италии продолжает набирать обороты. Так, глава МВД Италии и лидер «Лиги» Маттео Сальвини не признает обвинений и говорит о готовности отстаивать свою правду в суде Примечательно, что это уже не первый суд одиозного итальянца, информирует enovosty.com/news.

Маттео Сальвини, которого обвиняют в том, что представители его партии тайно ездили в Россию и просила материальной помощи, грозится опять подавать в суд. Он заявил о том, что «не получал ни евро, ни рубля, ни даже литра российской водки». Более того, в итальянской партии «Лига» решили ответить взаимным обвинением и заявляют о том, что очернены теми, «кто берет средства у Сороса, желая наводнить европейские страны мигрантами».

Отметим, скандал разгорелся после того, как издание США BuzzFeed показало запись с тайных переговоров в России. На записи присутствуют представители «Лиги Севера», министра внутренних дел Италии и представителей Российской Федерации. Все это происходит в Москве, гостинице «Метрополь» в 2018 году.

Сам Сальвини тогда на встречу не пришел, но в то время находился в Москве и выступал с речью против санкций против РФ. Эти ограничения тогда он назвал «экономической, социальной и культурной глупостью».

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