Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО) Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)

Закрыть Отправить

Украинские ученики младшей школы получат в подарок специальный жилет

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в facebook рассказал о том, какой дополнительный и очень важный подарок получат украинские первоклассники в этом году. Так, глава правительство рассказал о том, что 1 сентября каждому ученику 1-4 классов подарят специальный светоотражающий жилет:, информирует enovosty.com/news.

«Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого. Призываю родителей: следите, чтобы ребенок шел в школу и со школы в этом жилете», — рассказал глава правительства.