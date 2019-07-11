Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

11.07.2019 г.
12:41Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)
12:30Рада приняла новый Избирательный кодекс
12:13Новая проблема Путина, - The Times
10:40Михаил Соколов: Нужно прекратить спекуляцию на так называемом двойном гражданстве экс-россиян, которые стали украинцами
10:02"Чемодан без ручки": В России рассказали, когда Украине вернут Крым и Донбасс
10:00Украина отреагировала на обстрел автоколонны на Донбассе
09:57У Зеленского предложили новые названия для России и русского языка
Все политические новости

Аналитика

10.07.2019

Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму

Итоги дня: Разбор полетов в Борисполе, зеленый коридор в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
Президент Зеленский отчитал бориспольских чиновников, Медведчук и Бойко снова поехали на поклон в Москву, в Европейском союзе выдвинули жесткое требование ...
10.07.2019

ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..

ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
В связи с возвратом российской делегации в ПАСЕ, Украина в лице Верховной Рады расплевалась с этой не слишком авторитетной и эффективной организацией, ...
09.07.2019

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости

Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости
Парада в Украине на День Независимости не будет, министр Насалик стал подозреваемым, а Одесский суд полностью оправдал Труханова, - такими были главные ...

Последние новости

11.07.2019 г.
20:09 ТОП-3 симптома больной печени
20:00 В столице появится новый речной маршрут от Почтовой площади до Оболони
19:44 ЕС сокращает финансовую поддержку Турции и предупреждает о введении санкций
19:30 В Украине будут кастрировать педофилов
19:08 Найдена бактерия, которая способна менять группу крови
19:02 В "Нафтогазе" сообщили о снижении цены на газ для населения
18:52 Associated Press: Иранские суда пытались заблокировать британский нефтяной танкер
18:34 Ученые обнаружили смертельную опасность сладких напитков
18:16 В Грузии во время акции протеста активисты растоптали портрет Путина
17:54 В России горит крупнейшая электростанция (ВИДЕО)
17:32 Reuters: В Ватикане открытие гробниц в поисках пропавшей девушки привело к новой загадке
17:11 Наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Гуцуляк
16:53 Определена самая высокооплачиваемая знаменитость
16:51 В Украине учеников младших классов до 1 сентября обеспечат светоотражающими жилетами
16:28 СБУ совместно со спецслужбами Великобритании и Польши блокировали международный канал контрабанды сигарет
16:26 На Николаевщине в ДТП умер 10-летний мальчик, который ехал за рулем автомобиля
16:15 На новом рынке электроэнергии госкомпании зарабатывают больше, чем частные
16:12 Экологи возмущены молчанием металлургических предприятий на предложение открыть данные по выбросам
16:11 Назвавший мэра Тетиева г...ндоном мужчина доказал в суде, что сравнивал его с писателем Ивом Гандоном
16:03 Определена ягода, которая может заменить таблетку аспирина
15:52 В Украине вводится обязательный электронный учет древесины
15:22 В Польше во время ДТП погибла 18-летняя украинка
15:12 Грузинский сценарий на острие пера российской пропаганды, - Злой Одессит
14:52 В Украине на электромобили будут устанавливать зеленые номера
14:44 В Москве у здания Верховного суда задержаны 55 крымских татар (ВИДЕО)
13:40 Неизвестный мужчина пытался пробраться в спальню Елизаветы II
12:54 На украинских дорогах появится освещение на солнечных батареях, - Укравтодор
12:41 Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)
12:30 Рада приняла новый Избирательный кодекс
12:13 Новая проблема Путина, - The Times
12:12 Поставили ультиматум: «Укрпошта» опять грозит прекратить доставку пенсий
12:06 Назвали полезный для сердца спиртной напиток
12:05 Сегодня – Всемирный день шоколада: полезные и вредные свойства популярного лакомства
11:46 Туск возразил известному тезису Путина об СССР
11:33 В России рухнула добыча нефти: за ней под откос пойдет ВВП, - "Злой одессит"
11:30 Можем остаться без картофеля и огурцов. Какие овощи порадуют украинцев?
11:26 Видеохит: лось изобрел оригинальный способ борьбы с жарой
11:22 В связи с коррупцией экологические проверки в портах остановлены Гройсманом
11:06 Спасают от жадности ростовщиков: В Украине могут запретить кредиты до зарплаты
10:49 ЕС согласился спонсировать идеи Зеленского
10:40 Михаил Соколов: Нужно прекратить спекуляцию на так называемом двойном гражданстве экс-россиян, которые стали украинцами
10:40 В Греции произошел ужасный шторм
10:13 Зачем Лукашенко едет на Валаам, - мнение
10:05 Водочный коллапс в Украине отменяется
10:02 "Чемодан без ручки": В России рассказали, когда Украине вернут Крым и Донбасс
10:00 Украина отреагировала на обстрел автоколонны на Донбассе
09:57 У Зеленского предложили новые названия для России и русского языка
09:35 Украину продолжат атаковать дожди
09:30 Журналист сравнил, как борются на идеологическом фронте пророссийский и проукраинский лагеря
09:27 От украинского на Кубани остались только воспоминания, - историк
09:15 Великобритания не выдала визу сотруднику МИД РФ
09:08 "Ни рубля, ли литра водки": Скандал с деньгами Путина в Италии набирает оборотов
09:00 Доллар пошел вверх
08:57 "Джихад гольфа и самодельная броня": Украинский военный выдвинул оригинальную идею необычного парада в Украине
08:48 Филарет прокомментировал скандал вокруг интервью пропагандистам Кремля
08:40 На Земле появилась первая страна, полностью покрытая сетью 5G
08:37 "Купаться в го*не мы не будем": Шокированные туристы бегут из Крыма (ВИДЕО)
08:32 ВСУ и боевики сцепились на Донбассе: Стало известно о больших потерях
08:26 Новый безопасный конфайнмент и Салвинигейт: Утренние новости Пономаря
08:20 Британия сообщила о разработке революционного оружия
Все новости »

Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Гройсман показал важный подарок украинским первоклассникам (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинские ученики младшей школы получат в подарок специальный жилет

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в facebook рассказал о том, какой дополнительный и очень важный подарок получат украинские первоклассники в этом году. Так, глава правительство рассказал о том, что 1 сентября каждому ученику 1-4 классов подарят специальный светоотражающий жилет:, информирует enovosty.com/news.

«Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения. Жилет сделан из качественных материалов, он индивидуален для каждого. Призываю родителей: следите, чтобы ребенок шел в школу и со школы в этом жилете», — рассказал глава правительства.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 393

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости
Вадим Карасев: У нас все кумовья друг другу, страна такая - «кумовская»
Итоги дня: Предложение поговорить от Зеленского и последствия холостой телебомбы
Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
Кто лепит из Медведчука спасителя?
Все статьи


Читайте также

В связи с коррупцией экологические проверки в портах остановлены Гройсманом
 В украинских школах протестируют новую систему обучения: что такое SEE Learning
Украинским школьникам официально разрешили учиться дома
 "Циничный монополист": Гройсман жестко прошелся по "Нафтогазу" и призвал снизить цены
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
 В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихся
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли
 В Украине закроется почти половина сельских школ

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Куб-М3»
Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin (США)
Ракета управляемая противотанковая «Стугна»
Танк Type 90 (Япония)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Наши спецслужбы провели одну из самых удачных операций в своей истории", - Казанский (12564)

Боевики устроили бойню из артиллерии: Трагические новости для Украины (7772)

Как погибли моряки РФ на засекреченной лодке "Лошарик", - мнение (5866)

​На Донбассе подняли панику из-за предательства России (5232)

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа (4595)

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий (4566)

Скандал с интервью Филарета росспропагандистам: В ПЦУ нашли причину перемен в патриархе (4465)

Американский эксперт намекнул на возможную закупку Украиной истребителей F-16 (3946)

Освобождение Славянска: Враг бежал, бросая арсеналы российского оружия (3562)

Отец выиграл Green card: Взводом армии США командует украинец (ВИДЕО) (3472)

Персоны

Евгений
ЩЕРБАНЬ
Олег
БЛОХИН
Леся
ОРОБЕЦ
Оксана
СЫРОЕД
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Вадим Карасев


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Невероятные скульптуры из песка

Все фото »

 