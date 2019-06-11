Заседание Конституционного суда: Зеленский покинул зал
Президент решил не оставаться во время рассмотрения дела о досрочных выборах.
Президент Украины Владимир Зеленский решил покинуть заседание суда: "С вашего позволения, я покидаю зал, чтобы никто потом не говорил о том, что мое присутствие повлияло на судей и решение было принято под давлением", – заявил президент Украины во время выступления перед судьями. Кроме того, он добавил, что рассчитывает на справедливый вердикт и уверен в конституционности указа о роспуске. Также, Зеленский заявил о том, что о соответствии "духу закона" свидетельствует некоторые факторы, как вот то, что украинцы не доверяют Верховной Раде Украины и аплодируют решению о роспуске Рады. Глава государства добавил, что имеет неоспоримую и безупречную юридическую позицию, что докажет его представитель в Конституционном суде. Отметим, сегодня возле суда собрались многие украинцы. Кроме того, во вторник, 11 июня, там присутствуют нардепы, которые явяются истцами.