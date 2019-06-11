Выборы-2019: Почему борец Жан Беленюк пошел в политику
Борец Жан Беленюк удивил своим участием в грядущих выборах в Украине
Партия действующего президента Владимира Зеленского представила свою команду. Некоторые фамилии вызвали удивление и обсуждение. Так произошло и с известным украинским борцом Жаном Беленюком. Именно потому он сам на своей странице в социальной сети решил разъяснить свое решение. Кроме того, он ответил на другие, часто задаваемые ему вопросы. В частности, Жан рассказал о том, что не собирается отказываться от своей заветной мечты - выбороть золото на олимпиаде в Токио. До этой олимпиады еще есть достаточно времени - больше года. Также, украинский чемпион заявил о том, что Зеленский и Ко увидели в нем того человека, который сможет переменить к лучшему ситуацию в спорте Украины: "...решил принять предложение, отдавая себе отчет куда иду, для чего иду, какие репутационные риски сопряжены с данным решением! Никто не обещает что будет легко, но и мы не из робкого десятка", - написал на странице в facebook Жан Белелюк. Также, он прокомментировал скандальное высказывание журналиста из Чернигова, заявив, что извинения ему не нужно, а его самооценка от этого совершенно не пострадала. К критике он относится спокойно, а резкие выпады "не задевают и не могут задеть".