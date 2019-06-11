Предсказать решение Конституционного Суда невозможно,- эксперт
Сейчас Конституционный суд рассматривает конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Эксперт Евгений Магда в комментарии изданию "Экономические Новости" заявил, что предсказать решение Конституционного Суда невозможно, поскольку прецедентов подобных решений не было пока в новейшей истории Украины. "Я думаю, мы увидим его до конца июня, в любом случае парламентская кампания с прицелом на 21 июля продолжится. Если КС признает указ о роспуске парламента неконституционным, то парламентские выборы пройдут 27 октября, а противники президента получат мощный аргумент для его критики",- - считает он. Магда подчеркнул, что если указ будет признан конституционным, то президент получит механизм роспуска парламента практически в любое время. "Думаю, все общество выиграет от проведения выборов осенью 2019 года, а не летом, но у президента, очевидно, иная логика и другие приоритеты",- отметил эксперт.