«Россия должна за всё ответить»: В Британии приготовили новый удар по РФ

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Отношения Запада и Российской Федерации всё ещё очень напряженные

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в понедельник, 11 февраля, в своей мощной речи высказался о том, какого наказания заслуживает Россия за свои провокации. Комментируя нынешние отношения Запада и Москвы, он заявляет о том, что они всё ещё очень очень напряженные и на это есть причины. Острыми остаются вопросы «аннексии крымского полуостров», вмешательства со стороны РФ в выборы президента Соединенных Штатов Америки и отравления нервно-паралитическим веществом «новичок» экс-полковника разведки Сергея Скрипаля, информирует enovosty.com/news.

В своем заявлении глава оборонного ведомства заявил о том, что за всё это в РФ должны заплатить высокую цену. Он считает, что Западу придется заплатить «недопустимо высокую цену» за невмешательство в эту ситуацию. Министр отметил, что граница между войной и миром становится всё более размытой. Необходимо показать, что Британия — это та страна, которая при необходимости способна действовать.

Гэвин Уильямсон в своей речи, посвященной Brexit, согласился с призывом главы Белого дома Дональда Трампа, который призывает увеличить расходы, выделяемые странами НАТО на свою оборону. Это, по словам министра обороны, нужно для того, чтобы иметь возможность справится с провокациями со стороны РФ.