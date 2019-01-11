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Выборы в Украине: Садовый сделал интересное предложение Вакарчуку

Главная » Последние новости » Политические новости » Выборы в Украине: Садовый сделал интересное предложение Вакарчуку
 
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Кандидат в президенты Украины Андрей Садовый рассказал о разговоре с фронтменом группы «Океан Ельзи» Вакарчуком

Львовский градоначальник, глава партии «Самопоміч» Андрей Садовый провел разговор с лидером популярнейшей украинской группы «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком, в котором предложил ему сформировать альянс для грядущих парламентских выборов, информирует enovosty.com/news.

Политик рассказал о том, что пока не знаком с планами Вакарчука относительно президентских выборов, но убеждён в том, что артист уже скоро расскажет о своих планах. Вместе с тем, Андрей Садовый заявил о том, что желает, чтобы Вакарчук по полной реализовал свои амбиции во время парламентских выборов, которые состоятся уже этой осенью. В этом контексте Садовый рассказал о разговоре со Святославом, в котором они обсудили качественного изменение политического истеблишмента в стране. Более того, он выступил с предложение вместо формировать список из «достойных кандидатов».

Напомним, сегодня о своих планах рассказал Анатолий Гриценко, заявив о том, что намерен «отрубать» руки за кумовство и коррупцию.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 11

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Выборы в Украине: Садовый сделал интересное предложение Вакарчуку
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