Стало известно, когда возникнет наибольшая угроза прямой агрессии России

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В Украине сообщили, когда нужно будет ждать прямую агрессию Путина. Скорее всего он начнет активно действовать во время президентских выборов, а именно между первым и вторым туром.

Такое заявление сделал Юрий Грымчак, который занимает должность министра по вопросам временно оккупированных территорий, информирует enovosty.com/news.

Он уточнил, что многие сейчас говорят только о политических рисках украинской избирательной капании. Но, добавил министр, что не нужно забывать и другой аспект — военные риски. Грымчак уверен, что самым опасным периодом избирательной компании станет период между первым и вторым туром, конечно, если второй тур состоится. Он подчеркнул, что в это время может начаться военная агрессия со стороны России.

Юрий Грымчак также резюмировал, что украинская сторона также будет пытаться проводить свои военные корабли через Керченский пролив, так как это совсем не нарушает международный договор с Российской Федерацией о общем пользовании водами Азовского моря.

Напомним, что договор был заключен еще в 2003 году, в нем сказано, что судна как украинские, так и российские без какого-либо согласования и разрешения могут проходить Керченский пролив.

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