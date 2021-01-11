США ввели санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы

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США ввели санкции против семи граждан Украины и ряда информационных ресурсов за вмешательство в американские выборы.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В список попали нардеп фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, а также Дмитрий Ковальчук, экс-заместитель генерального прокурора Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, Андрей Телиженко, Антон Симоненко и Петр Журавель, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, под ограничения попали компании «Эра-Медиа», информагентство Only News, ресурс NabuLeaks и «Скептик»/«Бегемот Медиа».

В ведомстве пояснили, что украинские граждане и организации стали частью «связанной с Россией сети влияния, которая имеет отношение к Андрею Деркачу».

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Напомним, что Минфин США в сентябре 2020 года ввел персональные санкции против внефракционного нардепа Деркача и трех россиян.