«Отрублю руки»: Что пообещал украинцам кандидат Анатолий Гриценко

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Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко сегодня, 11 января, обещал обрубать руки и искоренить понятие «олигарх»

Сегодня, 11 января, кандидат в президенты, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил о том, что в случае своей победы, будет «обрубать руки» за кумовство и коррупцию. В своей речи он заявил о том, что если займет главное кресло, то президент не будет иметь имущества за рубежом и оффшоров, а пирамида коррупции станет трапецией уже в первый день его президентства, информирует enovosty.com/news.

Во время своего сегодняшнего выступления лидер «Гражданской позиции» пообещал, что «никаких дорогих друзей» не будет, а за тяжкие повинности будет отрубать руки. Кандидат пообещал, что вскоре украинцы забудут слово «олигарх». Анатолий Гриценко также обещает украинцам, что за пять лет сможет вернуть Донбасс без Минских договоренностей, которые назвал капитуляционными. Также, он намерен отменять принудительные призывы в армию, а саму армию обещает реформировать.

Отметим, выдвижение Анатолия Гриценко на пост главы государства поддерживают «Волна» Виктора Чумака, «Альтернатива» Егора Фирсова, «Европейская партия» Николая Катеринчука, также общественное движение «Родная страна» Николая Томенко.