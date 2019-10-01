Министерство саентологии и Том Круз с шаурмой на киевском балконе: Соцсети обсуждают визит голливудской звезды

Главная » Последние новости » Политические новости » Министерство саентологии и Том Круз с шаурмой на киевском балконе: Соцсети обсуждают визит голливудской звезды Министерство саентологии и Том Круз с шаурмой на киевском балконе: Соцсети обсуждают визит голливудской звезды

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Визит голливудской звезды Тома Круза в Украину сегодня не обсуждает разве что самый ленивый

Голливудская звезда и секс-символ кино Том Круз неожиданно посетил Украину, хотя ранее об этом не упоминалось. Актера засекли в подземке в компании помощника Владимира Зеленского, а далее и на странице Офиса Президента в ФБ появилась информация об этом визите. Но о целях пока ничего не говорят, давая украинцам благодатную почву для обсуждений, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Коваленко решил поделиться и другими снимками визита Тома Круза в Киев: