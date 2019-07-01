«Си Бриз — 2019» в Одессе: Военные будут защищать Черное море от врага (ФОТО)

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На флагштоках подняли флаги Украины, США, Грузии, Молдовы

В полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые будут принимать участие в масштабных учениях. На плацу, в полной боевой экипировке с штатным оружием, выстроились шеренги военнослужащих, представляющих страны-участницы «Си Бриз-2019». Информация об этом появилась на странице Министерства обороны Украины в facebook. Ведомство также поделилось яркими снимками старта учений, информирует enovosty.com/news.

На флагштоках были подняты флаги Украины, Соединенных Штатов Америки, Грузии и Молдовы.

В ведомстве сообщили о том, что в этом году настоящей новацией станет, среди прочего, отработки речного элемента:

«По легенде учений противник попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Одессу уже прибыли иностранные корабли.