«Это будет честно и правильно»: Климкин рассказал о важном политическом решении

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Климкин заявил о том, что не может работать вполсилы, потому уходит в политический отпуск

Глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в facebook обратился к украинцам со словами благодарности и рассказал о своем решении уйти в политический отпуск, информирует enovosty.com/news.

«Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискуссии должны нас усиливать, а Россию — ослаблять. Поэтому принял решение уйти в политическую отпуск. Именно будет время на создание настоящей команды», — подписал свое видеообращение дипломат.