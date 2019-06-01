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Данилюк рассказал, какие вопросы рассматривались на заседании СНБО

Главная » Последние новости » Политические новости » Данилюк рассказал, какие вопросы рассматривались на заседании СНБО
 
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На совещании СНБО, произошедшем 31 мая, было определено несколько системных проблем.

На первом совещании Владимира Зеленского и членов СНБО было поднято несколько проблем. Об этом сегодня, 1 июня, на своей странице в Facebook сообщил секретарь ведомства Александр Данилюк.

Он добавил, что во время обсуждения участники совещания смогли решить некоторые острое вопросы. Данилюк назвал три из них, информирует enovosty.com/news.

Во-первых, Зеленский и члены СНБО пришли к решению об оперативном погашении долгов по зарплате для шахтеров, работающих на госшахтах. Вместе с тем, правительству поручили заняться «оздоровлением» этой области. Особое ударение было сделано на улучшение уровня безопасности горняков. На заседании президент также выступил с инициативой приобретения жилья для родных шахтера, умершего на шахте «Лесная».

Вторым был решен вопрос с ситуацией на предприятии «Вода Донбасса». Было решено как можно быстрее восстановить подачу воды для сотни тысяч граждан.

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Также был рассмотрен вопрос запуска второго уровня полномасштабного энергетического рынка. На заседании обсуждали целесообразность отсрочки. Однако во время обсуждения премьер-министр заверил участников, что правительство разработало решение, позволяющее избежать повышения цен на электроэнергию, независимо от даты запуска.

Данилюк подытожил, что совещание было конструктивным и позволило качественно взаимодействовать различным органам власти.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 179

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