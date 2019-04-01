Зеленский имеет неплохой скрытый электоральный потенциал: Политолог рассказал, чем ответят у Порошенко

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Голоса украинцев ещё подсчитываются, но двойка лидеров уже ясна. Во втором туре, который состоится 21 апреля, за кресло президента будут соревноваться Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В штабе Владимира Зеленского ожидают, что во втором туре за него отдадут свои голоса многие украинцы, которые в первом туре голосовали за других кандидатов. В свою очередь, в избирательном штабе Петра Порошенко полагают, что их кандидат имеет больший резерв для отбора голосов во втором туре выборов, нежели Владимир Зеленский. Украинцев ждёт горячий период жесткой битвы за голоса, информирует enovosty.com/news.

Политический эксперт Василий Мокан считает, что сейчас сделать однозначный прогноз на второй тур сложно, хотя и отмечает, что Владимир Зеленский имеет неплохой скрытый электоральный потенциал. В эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» политолог рассказал о том, какие козыри будут использовать кандидаты в президенты.

«В первом туре избиратели продемонстрировали свое недовольство существующей политической элитой. 30% Зеленского — это не столько его личный рейтинг, сколько голосование так называемых «противсіхів», которые не поддерживали других фаворитов и выбрали его кандидатуру как протестное голосование. Я считаю, что результат победителей первого тура — это приговор нынешней политической элите. Если выводы не будут сделаны, то замена политических игроков на политическом поле будет продолжаться и на следующих выборах, парламентских, местных…», — рассуждает эксперт.

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Василий Мокан считает, что у кандидата в президенты Владимира Зеленского есть неплохой скрытый электоральный потенциал:

«Социология показывает, что избиратели Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и частично Юрия Бойко во втором туре будут отдавать предпочтение Зеленскому, а не Порошенко. Это касается большинства сторонников Тимошенко-Гриценко и где-то половины избирателей восточных и южных областей, которые голосовали за Бойко. То есть к 30% можно смело добавлять 10-15% скрытого электорального потенциала Зеленского. Это показывает, что он имеет высокие шансы на победу», — рассказал Мокан.

Вместе с тем, по словам политолога, в штабе Петра Порошенко всё это понимают и сейчас будут играть на поле всех демократических кандидатов, не прошедших во второй тур, а также — на поле Зеленского. Например, вчера мы уже слышали апелляцию к молодежи. По мнению Василия Мокана, фактически будет попытка убедить голосовать за Порошенко по нескольким причинам:

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«Первая причина — это то, что в условиях агрессии Российской Федерации, дипломатия и управление Вооруженными Силами Украины требует предыдущего опыта и предварительной практики. В этом ключе будет противопоставляться реальный главнокомандующий потенциальному, не имеющему опыта. Акцент будет делаться на том, что Зеленский в качестве главнокомандующего в условиях агрессии РФ не справится со своими обязанностями. Более того, будет раскручиваться тезис, что Порошенко — это продолжение противодействия оккупации РФ, а Зеленский — это фактически не самостоятельная фигура и он скорее пойдет на договоренности с Путиным, а не сможет адекватно ему противостоять. Второе — это то, что штаб Петра Порошенко планирует обеспечить проведение дебатов с Зеленским. Таким образом, в публичной дискуссии противопоставить опыт и неопытность. Я подозреваю, что несмотря на то, что лидер гонки заявил о готовности к дебатам, ему будут рекомендовать не проводить их. Уже вчера в штабе были комментарии о том, что не все так однозначно по поводу дебатов.

Во втором туре голосования избирательные комиссии будут формироваться уже исходя из двух кандидатов и организационный кадровый и человеческий ресурс у Порошенко значительно выше, чем у Зеленского. Поэтому не исключено, что команда Зеленского будет искать партнеров на второй тур голосования, и кандидатура номер один — это Юлия Владимировна. На эту тему уже были некоторые сообщения, хотя это опять же только теоретические конструкции о будущем объединении. В любом случае все будут выходить на перспективу парламентских выборов. В этом плане сейчас реальные торги только начинаются, значительная часть кандидатов будет удерживать нейтралитет. По крайней мере те лидеры, которые планируют вести свои политические силы в парламент. В частности, например, Гриценко. Думаю, что прямого подыгрывания ни одному из кандидатов не будет. А вот по поводу Юлии Владимировны и Зеленского, я думаю, что это предмет ближайших дискуссий».

По мнению политического эксперта, сейчас Владимир Зеленский находится в лучшей позиции, хотя считает, что сделать точный прогноз очень сложно:

«Не стоит забывать, что еще год назад никто не ставил под сомнение выход во второй тур Юлии Владимировны Тимошенко как лидера гонки. Мы видим, как кардинально изменилась картина. Три недели — это не большое время, чтобы переломить ситуацию, особенно если разрыв между кандидатами уже в первом туре более десяти процентов. Тем не менее, будут бросаться все возможные ресурсы и технологии со стороны штаба Петра Порошенко, чтобы этот разрыв не только уменьшить, но и победить. Многое будет зависеть от средств массовой информации, как это будет подаваться. Выборы показали, что СМИ имеют очень большое влияние на людей. Если команде Порошенко удастся убедить избирателя, что победа Зеленского — это непрогнозируемость и потенциальная серьезная угроза национальной безопасности, это отчасти может сыграть свою роль. Ставка будет делаться на «голосуй умом, а не эмоциями». Но этого всего будет недостаточно, если Порошенко не сделает выводов из предыдущей кампании и деятельности и не даст те обещания, которые убедят потенциальный электорат Зеленского проголосовать именно за него. Я думаю, что здесь конкуренция выходит на уровне смыслов, финансов и человеческого потенциала, то есть — на уровень того, как максимально штабы смогут использовать свои заготовки в эти ближайшие три недели. Последним показателю будет проведение или не проведение публичных дебатов и их результатов, так как они запланированы на конец предвыборной кампании», — резюмировал эксперт.