СБУ блокировала контрабанду наркотиков из ЕС

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Сотрудники СБУ задержали жителя Харькова, который наладил поставки из Европы крупных партий кокаина и амфетамина

В Харькове сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины блокировали контрабанду наркотических средств и психотропных веществ из одной из европейских стран, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра наладил поставки из Европы крупных партий кокаина и амфетамина. Наркотики злоумышленник заказывал на специализированных интернет-сайтах и ​​под видом косметических средств получал через один из международных почтовых сервисов. «Товар» харьковчанин реализовывал через сеть дилеров в различных регионах страны.

Правоохранители задержали злоумышленника в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной посылки со ста пятьюдесятью граммами кокаина и шестью тысячами таблеток «экстази». Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам «черном рынке» составляет более двух с половиной миллионов гривен.

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В рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению дельца проводилась совместно с Нацполицией и Государственной фискальной службой Украины.