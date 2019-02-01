Агрессия в Керченском проливе: В США анонсировали новый сильный удар по РФ

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Страны Европейского союза и Соединенные Штаты Америки намерены ввести санкции, если в РФ не освободят захваченных в Керченском проливе моряков ВМСУ

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что из-за агрессии России в Керченском проливе страны ЕС и США намерены ввести новые санкционные ограничения против РФ. Он отметил, что на такой резкий шаг союзники решатся в том случает, если в России не примут решение освободить пленных моряков, и если будут продолжать агрессию в акватории. Для того, чтобы избежать нового наказания, России нужно остановить свои притязания на контроль в Керченском проливе, информирует enovosty.com/news.

Американский представитель отмечает, что и в Соединенных Штатах и в Европейском союзе обсуждают столь решительный шаг, так как подобные действия со стороны России создают трудности для прохода судов в украинские порты в Азове.

По словам Курта Волкера, окончательное решение по санкциям пока что не приняли, но среди них могут быть ограничения и против портов РФ в Азовском море, и против самих судов.

Представитель Соединенных Штатов напомнил и о том, что Вашингтон в этом месяце будет еще раз рассматривать санкции против РФ из-за Крыма. Пока что в этом направлении конкретных решений не принято, что и здесь возможны дополнительные ограничительные меры.

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