За 100 дней работы Рады я не могу вспомнить ни одного позитива, — Сергей Власенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » За 100 дней работы Рады я не могу вспомнить ни одного позитива, - Сергей Власенко (ВИДЕО) За 100 дней работы Рады я не могу вспомнить ни одного позитива, - Сергей Власенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко оценил работу Верховной Рады за сто дней, рассказал о наибольших угрозах для украинского парламентаризма, а также оценил профессионализм своих коллег по сессионному залу.

«При всем уважении к народным депутатам, при всем уважении к тому, чем они занимались в предыдущей жизни, но многих из них в ВР 6 созыва не взяли бы даже помощниками народных депутатов. Мне есть с чем сравнивать», — заявил Сергей Власенко, информирует enovosty.com/news.

Он убеждён, что предыдущие созывы Верховной Рады, до момента избрания Виктора Януковича, были более профессиональным. Власенко напомнил, что имело место кнопкодавство, но в парламенте работали профессионалы, была предметная дискуссия по многим вопросам и отсутствовало влияние президента на парламент.

«Никогда в Украине не было ситуации, когда в руках президента

была сосредоточена вся власть. Одна из угроз, которая стоит перед нынешним парламентом — это угроза потери институционной независимости парламента. Я вижу поползновения сделать парламент — офисом или филиалом Президента Зеленского, что недопустимо», — отметил нардеп.

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На вопрос журналистов, были ли позитивные моменты и законопроекты, Сергей Власенко не смог припомнить значимых достижений за этот период работы Верховной Рады.

«За эти сто дней мы так и не дождались от президента законопроекта о референдуме и народовластии. Зато дождались много других законов. Например, недавно группа «соросят» приветствовала принятие закона о госзакупках и то, что на оборонный сектор у нас теперь могут влиять зарубежные контракты. Во время войны мы отдаём нашу оборонку во внешнее управление. Она и так с Абромавичусом на внешнем управлении, плюс мы даём возможность зарабатывать огромные деньги не украинским, а зарубежным компаниям», — подчеркнул Власенко.