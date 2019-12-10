В ВР Украины много лоббизма, мало экономических реформ, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев оценил работу Верховной Рады за 100 дней, рассказав о наиболее провальных законах за этот период.

«В бочке мёда, всегда есть ложка дёгтя. Это можно продемонстрировать исходя из многих решений парламента. Например, всего через одну поправку протягивается решение парламента об импорте российский электроэнергии, или решение о массовой вырубке лесов, хотя это было запрещено предыдущим законом. Ещё один пример — закон для розничной торговли табачными изделиями для того, чтобы задавить крупных налогоплательщиков. Ещё один резонансный законопроект согласно которому, протягиваются решения, чтобы любым способом начать распродавать украинскую землю», — рассказал нардеп, информирует enovosty.com/news.

Сергей Соболев убеждён, что именно такие необдуманные решения останутся в истории этого парламента, а о позитивных и правильных решениях и законах никто, к сожалению, не вспомнит.

«В украинскую историю Верховная Рада 9 созыва войдёт как Рада, которая разрешила продажу 72% территории страны, и которая так и не дала юридического определения российской агрессии на востоке страны», — подчеркнул нардеп.

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