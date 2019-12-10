Украинские фермеры боятся рынка земли, опасаясь проиграть схватку олигархату, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинские фермеры боятся рынка земли, опасаясь проиграть схватку олигархату, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Украинские фермеры боятся рынка земли, опасаясь проиграть схватку олигархату, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала о наибольших страхах и ожиданиях украинских фермеров, а также поделилась своими впечатления от пленарных слушаний по открытию рынка земли.

«Я слушала наш агросектор, общалась с фермерами, которые показывали свои руки в мозолях и говорили о том, что они обрабатывают землю и кормят свои семьи, также помогая сельским громадам. Благодаря тому, что фермеры вкладывают в эту землю, по сути, и существует отечественный агросектор», заявила нардеп. , информирует enovosty.com/news.

Ирина Верещук также акцентировала внимание на том, что никто из присутствующих представителей аграрного сектора не выступал против открытия рынка земли, но фермеры опасаются, что проиграют в конкурентной борьбе с большим монополистам без поддержки государства и доступных кредитов.

«Наши фермеры, которые обрабатывают сто или двести гектаров земли не смогут конкурировать с крупными зарубежными холдингами и олигархатом, не получая гарантий от государства и не имея доступных кредитов. Придут люди с мешками денег и выкупят их землю. Это те страхи которые 18 лет культивируются в обществе», — отметила Верещук.

Читайте: Первая кровь: Депутаты "Слуги народа" подрались в Раде из-за Ирины Верещук (ВИДЕО)

Нардеп убеждена, что сейчас будет крайне сложно переубедить общество в том, что рынок земли — это необходимая мера для дальнейшего развития аграрного сектора страны.

«Люди боятся проиграть в борьбу крупным монополистам, поэтому подобная дискуссия в стенах парламента была крайне важна как для самих представителей агросектора, так и для депутатов, у которых появилась возможность услышать тех людей, которые и будут непосредственными участниками этой земельной реформы», — подчеркнула Верещук.