Рынок земли освободит от крепостного права 7 млн украинцев, — Давид Арахамия (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, почему в ближайшее время не будет вынесен на голосование закон о рынке земли и как депутаты блокируют его принятие.

«Мы хотим начинать рассматривать закон о рынке земли. Но количество правок от народных депутатов растёт с каждым днём как снежный ком. Сегодня их уже более 4000 тыс. А я прогнозирую — до 6000 тысяч правок по данному закону. В связи с этим, профильный комитет пока не в состоянии их просто обработать и свести в сравнительную таблицу. У них уже виснут компьютеры. Поэтому рассмотрение закона о рынке земле в этот четверг маловероятно», поделился Давид Арахамия.

Нардеп предполагает, что такое количество правок связано с тем, что многие депутаты, особенно с оппозиционных партий, просто пытаются заблокировать рассмотрение этого законопроекта. Как отметил Арахамия — это, так называемый, «поправочной спам», который призван замедлить или сорвать процесс вынесения закона на рассмотрение в сессионный зал.

Арахамия напомнил о том, что уже внесены правки в закон по нашумевшим пунктам, которые вызвали наибольший резонанс в обществе.

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«Мы внесли очень важные правки в законопроект, а именно: запретить возможность выкупа земли иностранцами до референдума, в также сокращение концентрации земли в одни руки. Это два важных вопроса, в которые мы внесли коррективы. Я считаю, что рынок земли надо запускать, поскольку это фактически аннулирует крепостное право в отношении 7 млн украинцев, которые являются собственниками паёв в Украине и не могут ими свободно распоряжаться»,- подытожил народный депутат.