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Быстрого экономического роста в Украине не ждите, — Александр Качура (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Быстрого экономического роста в Украине не ждите, - Александр Качура (ВИДЕО)
 
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По мнению народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Качуры, Украине не стоит ждать быстрого экономического роста, поскольку стране необходимо отдавать колоссальные долги по внешним заимствованиям.

«МВФ дает деньги в долг, чтобы вернуть те деньги, которые были взяты ранее. Я бы хотел, как гражданин, чтобы у нашей страны не было внешних обязательств. Мы надеемся, что сформируются такие взаимоотношения с нашими западными партнерами, когда в ближайшее пятилетие, или десятилетие мы сможем пожать друг другу руки, поблагодарить за партнёрство, и больше не будем брать в долг», — рассказал нардеп, информирует enovosty.com/news.

Качура отметил, что благодаря выводу из тени некоторых сфер бизнеса, бюджет Украины получит дополнительные, существенные доходы.

«Все реформы экономического роста будут способствовать тому, чтобы бюджет наполнялся, чтобы мы закрывали долги и обязательства. Например, парламент планирует принять пакет законов направленный на легализацию игорного бизнеса, тем самым существенно пополнить бюджет, а не карманы коррумпированных ментов и бандитам. Кроме того, если на таможне навести порядок, бюджет также получит колоссальные дополнительные средства. Так, рынок контрабанды в Украине эксперты оценивают в 50 млрд долларов в год. Можно пенсионерам по 10 -15 тысяч гривен пенсию сделать», — подчеркнул нардеп.

Читайте: Associated Press: Украина достигла договоренностей с МВФ относительно новой программы


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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