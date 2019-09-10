Скандал с флагами в Станице Луганской: Офицер ВСУ потешил сильными фотографиями

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Украинские флаги опять развиваются над Станицей Луганской

На линии разграничения в районе Станицы Луганской появились российские флаги, что сильно раздосадовало и вызвало волну гнева у украинцев: , информирует enovosty.com/news.

Тем не менее, офицер ВСУ Анатолий Штефан, которые периодически делится ситуацией с востока Украины, опубликовал снимки. На фото видно, что неприятная ситуация исправлена и на территории опять появились желто-голубые флаги. Под снимком он написал о том, что рассчитывает на наказание для виновных. Ответственностями должны понести те, кто отдавал приказ снять украинский флаг.»Слишком большую цену мы платим чтобы именно этот флаг свободно развивался над этой территорией. Станица украинская! Луганск — это Украина!», — написал офицер ВСУ.

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