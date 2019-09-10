Олег Сенцов рассказал о свих политических планах

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С режиссером Олегом Сенцовым в последние годы никто из политиков с предложениями не связывался, и за это он им благодарен

Сегодня во время пресс-конференции освобожденный узник Кремля Олег Сенцов рассказал о своих дальнейших планах в Украине. По его словам, в последние пять лет с ним не связывались политики, и он сам им за это очень признателен, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, режиссер рассказал о том, что вопрос своего будущего в политике он всё ещё считает открытым. «То есть, я сам для себя, не то, чтобы не решил, но вопрос еще открыт», — неоднозначно прокомментировал свои планы Олег Сенцов. Кроме того, бывший политический заключенный намерен бороться за освобождение других узников, которые всё ещё остаются на территории Российской Федерации.

Напомним, освобожденный режиссер Олег Сенцов сфотографировался возле баннеров, которые в украинской столицы размещали некоторые магазины в его поддержку.