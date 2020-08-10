Тарас Загородний: «Никаких положительных аспектов в отношениях Украины с Россией не было и нет»

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В Беларуси после публикации данных экзит-пола о результатах президентских выборов тысячи жителей по всей стране вышли на акции протеста.

С вопросом относительно влияния ситуации в Беларуси на отношения Украины с Россией «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информируют Экономические Новости.

Тарас Загородний сообщает, что ситуация в Беларуси не окажет влияния на отношения Украины с Россией

«Потому что никаких положительных аспектов в отношениях Украины с Россией не было и нет. И отношения Украины с Беларусью тоже не поменяются. Сейчас, когда утихнут протесты, вновь восстановятся отношения, которые были до этого. То есть публично Лукашенко будет заявлять антиукраинскую позицию по многим вопросам, в частности, по Крыму и Донбассу. Экономические отношения будут развиваться, как и раньше», — говорит Тарас Загородний