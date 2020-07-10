Законопроект о медиа — это международный скандал с политическими последствиями для Зеленского, — Чаплыга

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Новый законопроект о медиа - это попытка нынешней власти ввести жесткую информационную цензуру и создать условия для самоцензуры, - убеждён политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга.

Чаплыга убеждён, что нынешняя версия законопроекта, в которой «Слуги народа» намереваются одинаково регулировать печатные, электронные и телевизионные СМИ, провальная по своей сути, поскольку, «природа свободы слова такова, что на каждый новый способ борьбы с ней, найдётся десять способов ее выразить. Даже те блогеры и СМИ, которые между собой враждуют, объединятся перед общей угрозой», — уверен Михаил Чаплыга.

Кроме того, по мнению Чаплыги, нынешнее, действующее законодательство в полной мере регулирует деятельность средств массовой информации в Украине. А дополнительные законодательные механизмы, в виде нового законопроекта, призваны обеспечить исключительно интересы власти, которая в предверии выборов пытается взять под контроль СМИ и лидеров мнений.

Вместе с тем, принятие подобного законопроекта негативно скажется как на имидже самого Президента Зеленского, так и на репутации страны в целом, поскольку международное сообщество в лице профессиональных организаций, ОБСЕ, и Европейского Союза уже крайне негативно высказались относительно данного законопроекта, расценив его как посягательство на фундаментальные права человека, в том числе и на свободу слова.

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Михаил Чаплыга убеждён, что «Слуги народа», которые позиционируют себя как либертарианцы, данным законопроектом противоречат самой сути либертарианства, показывая свои истинные намерения, которые проявляются в стремлении к тотальному контролю и не терпимости к инакомыслию.

«Тот, кто вчера был рабом, а сегодня получил власть волею случая, ещё страшнее в своих проявлениях, чем вчерашние правители. И если честно, я не боюсь того, что они примут этот закон, это просто развяжет нам всем руки, потому-что когда закон не справедлив, он становится легальным, но не легитимным. А в нашей жизни ключевое — это легитимность», — подчеркнул Чаплыга.

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