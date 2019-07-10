Полковник РФ, «убравший» главарей «лнр»: В СБУ раскрыли детали о «Седом» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Полковник РФ, «убравший» главарей «лнр»: В СБУ раскрыли детали о "Седом" (ФОТО) Полковник РФ, «убравший» главарей «лнр»: В СБУ раскрыли детали о "Седом" (ФОТО)

Закрыть Отправить

Полковник России «Седой» убирал главарей боевиков в непризнанных республиках

В контрразведке Службы безопасности Украины рассекретили наемника РФ «Седого», который руководил отрядом спецназначения в «ЛНР». Именно они «убирали» главарей так называемой республики, информирует enovosty.com/news.

Как рассказали в СБУ, «Седой» — это полковник Александр Садовой. Его командировали российские спецслужбы на территорию оккупированного Луганска для того, чтобы тот создал и обеспечил эффективную работу полицейского подразделения спецназначения.

На неподконтрольной Украине территории Садовой стал руководителем «Центра спецназначения Министерства внутренних дел ЛНР», созданного «зачистки» вооруженных формирований. В конце 2014- го года они начали выход из-под контроля оккупантов. После этого «Седой» засветился во многих специфических инцидентах. Например, в 2015-м году они жестоко уничтожили командира «группы быстрого реагирования» Алексея Беднова, более известного как «Бэтмен».

Читайте: Паспортизация Донбасса Кремлем как долгосрочный план дестабилизации, - Злой Одессит

Также, отрядом Садового в следующие годы были уничтожены Евгений Ищенко (так называемый комендант Первомайска), Алексей Мозговой «Призрак», Павел Дремов (командир «отдельного казачьего полка имени Платова»). Стоит отметить, что они хотели, чтобы непризнанные республики «ДНР» и «ЛНР» были самостоятельные от России и московского руководства.

«Седой» и такие же как он являются идеальными исполнителями. Они действуют, не задавая вопросов и не задумываясь. Это безотказная и надежная опора для авторитарного режима Российской Федерации. Именно руками таких людей на территории восточной Украины появился строгий полицейский режим.