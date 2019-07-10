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Глеб Ляшенко рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО

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Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк провел встречу с делегацией НАТО относительно перспектив евроатлантической интеграции Украины.

С вопросом относительно влияния евроатлантической интеграции Украины на ситуацию на востоке страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Глебу Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

«Накануне секретарь СНБО Александр Данилюк провёл встречу с делегацией НАТО, в ходе которой обсуждались перспективы евроатлантической интеграции Украины.

Подобных встреч на высшем уровне между первыми лицами Украины и представителями НАТО было уже не менее 50-ти. Однако результат таких встреч – нулевой. 25 лет общаемся с НАТО, и всё пусто. Кроме обтекаемых, пустозвонных деклараций, ничего конкретного нет и не предвидится. На то есть ряд причин.

Во-первых, в Брюсселе уже давно не горят желанием расширять ряды альянса. За последние 15 лет членами НАТО стали всего 3 государства: Албания и Хорватия – в 2009-м, Черногория – в 2017-м. Причём Черногорию приняли с огромным скрипом – на волне растущего недовольства местного населения и нежелания властей этой страны тратить деньги на реформы.

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В Брюсселе теперь открыто признают, что Североатлантический альянс исчерпал свои возможности для расширения. Всех главных партнёров в НАТО забрали, а кого не взяли – те партнёры «так себе». С Украиной и Грузией НАТО возиться не хочет.

Во-вторых, ни о каком вступлении в альянс не может быть и речи, покуда в Украине не проведён общенациональный референдум. А проводить его наши власти не спешат, ибо нет ни одного социологического исследования, которое бы подтвердило факт того, что украинцы в своём большинстве хотят в НАТО.

По разным данным, идею присоединения к альянсу поддерживает от 40% до 50% граждан Украины. А вторая половина украинцев – категорически не поддерживает. Таким образом, любые спекуляции вокруг НАТО ещё сильнее раскалывают украинское общество, и без того охваченное ненавистью.

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А теперь подытожим. НАТО не хочет принимать Украину. Украинский народ, в своём большинстве, не хочет вступать в НАТО. Реформы в нашей стране не проведены, стандартам альянса Украина и близко не соответствует. И о чём в такой ситуации можно вообще говорить? Поменьше нам нужно говорить про НАТО. И побольше – об экономике и реформах. Когда проведём реформы, возродим промышленность, повысим благосостояние граждан, вот тогда вспомним про НАТО. А пока давайте работать», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 239

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