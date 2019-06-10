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Солидарность по-новому: Кого Порошенко поведет в Раду и какие «козыри» приготовил

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В последнее время жизнь бывшего президента Петра Порошенко сильно изменилась

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который проиграл на выборах Владимиру Зеленскому, перебрался в новый «прозрачный» офис со стеклянными перегородками, который находится рядом с Киево-Печерской Лаврой. Он потерял многих соратников, но собрал довольно сильную команду. Так, ранее он показал свою первую десятку списка «Европейской солидарности», которую и поведет в парламент на досрочных выборах этим летом. Вот так она выглядит: , информирует enovosty.com/news.

№1. Петр Порошенко — председатель партии;

№2. Андрей Парубий — спикер ВРУ;

№3. Ирина Геращенко — вице-спикер Верховной Рады;

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№4. Михаил Заброцький — командир 95 отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины;

№5. София Федина — «голос» Майдана Львова, общественная активистка, певица и телеведущая;

№6. Мустафа Джемилев — лидер крымскотатарского народа,

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№7. Яна Зинкевич — командир медицинского батальона «Госпитальеры»;

№8. Олег Синютка — экс-председатель львовской ОГА;

№9. Ахтем Чийгоз — заместитель председателя Меджлиса;

№10. Иванна Климпуш-Цинцадзе — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Последний опрос «Рейтинга» показал, что за команду Порошенко на выборах были готовы проголосовать восемь процентов респондентов из числа определившихся. Серьезно увеличить этот процесс будет непросто, так как вести электоральную борьбу придется с Владимиром Гроссманом и Святославом Вакарчуком, которые находятся на одном электоральном поле. Для того, чтобы «откусить» побольше голосов, «Европейская солидарность» намерена делать ставку на переформатирование партии, «освежив» её состав.

Амбиции своей политсилы экс-президент описал таким образом: он намерен иметь оппозиционную фракцию в следующем парламенте, которая сможет повлиять на главные процессы парламента.


Автор: Оксана Ельченко
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