«Сила и Честь»: Что приготовили украинцам Смешко и Гордон

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Игорь Смешко собрал делегатов своей партии «Сила и Честь» (СИЧ) в выставочном зале Торгово-промышленной палаты, где и представил свою команду

Сразу после съезда партии Игоря Смешко, можно было отметить одну особенность этой команды — их средний возраст, который превышает 50 лет. Здесь решили делать акцент не на новых лицах, а на опыте. «Украине нужны профессионалы, способные с первого дня браться и менять страну. У нас вообще нет времени на обучение, действовать надо будет мгновенно», — именно так звучит главный месседж всех выступлений Смешко, информирует enovosty.com/news.

Смешко идет на выборы со сплавом своих старых соратников и депутатов «Самопомичи». Руководителем штаба партии Смешко стал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Вот так выглядит первая десятка Смешко:

№1. Игорь Смешко — председатель партии «Сила и Честь»;

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№2. Елена Сотник — действующий депутат парламента из фракции «Самопомочь», юрист, адвокат;

№3. Рефат Чубаров — депутат БПП, председатель Меджлиса крымскотатарского народа,

№4. Иван Мирошниченко — народный депутат и один из основных спонсоров «взаимопомощи», аграрный бизнесмен;

№5. Владимир Замана — экс-начальник Генерального штаба ВСУ, недавно обвинен ГПУ в государственной измене;

№6. Ольга Романюк — экс-заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бывший член Нацкомиссии коммунальных услуг;

№7. Андрей Гайдук — экс-заместитель председателя Фонда госимущества, эксперт по миграционным вопросам и банковской сферы;

№8. Ирина Сисоенко — депутат «Самопомочи», юрист, адвокат;

№9. Владимир Тимошенко — член политсовета «Сичи», экс-первый заместитель Главного управления СБУ, экс-руководитель Государственной службы по контролю за наркотиками, генерал-лейтенант.

№10. Анатолий Макаренко — экс-глава Государственной таможенной службы и заместитель председателя ДФС.