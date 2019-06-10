Притула и новые лица: Вакарчук показал свой «Голос» и отправился в тур по Украине

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Вчера Святослав Вакарчук дал первый большой концерт в Виннице

Известный украинский артист Святослав Вакарчук, который ведет свою политическую силу «Голос» на выборы, заявил, что внесет максимальную разрешенную сумму в предвыборный фонд партии. Кроме того, стало известно, кто именно стоит за спиной музыканта, информирует enovosty.com/news.

Святослав Вакарчук, как и было ранее обещано, не взял в список ни одного действующего нардепа, хотя некоторые народные избранники и присутствовали на съезде.

Первая десятка партии Вакарчука такова:

№1. Святослав Вакарчук — лидер партии;

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№2. Юлия Клименко — бывший заместитель министра экономики;

№3. Кира Рудик — руководитель IT-компании Ring Ukraine;

№4. Ярослав Железняк — советник премьер-министра по парламентским отношений;

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№5. Александра Устинова — активистка, ранее — член правления «Центра противодействия коррупции»;

№6. Олег Макаров — депутат Киевсовета, партнер юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры»;

№7. Ярослав Юрчишин — исполнительный директор Transparency International Ukraine;

№8. Сергей Рахманин — журналист, заместитель главного редактора «Зеркала недели»;

№9. Соломия Бобровская — экс-заместитель губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которая непродолжительное время аботала и.о. губернатора.

№10. Ольга Стефанишина — экс-заместитель министра здравоохранения.

А вот под тридцатым номером идет известный шоумен Сергей Притула, который решил идти а третей десятке для того, чтобы простимулировать избирателя поддержать «Голос». Партия должна набрать 13 процентов, чтобы известный украинец прошел в Раду. Реально ли это? Стоит отметить, что рейтинг Вакарчука резко увеличился. Сейчас у его политсилы, по данным опросов, рейтинг поднялся до уровня 5,6%.

Главные сообщения, которые доносит избирателю Вакарчук — «пора менять страну». С этими слоганами он отправился в большой тур городами Украины, где даёт бесплатные концерты. В воскресенье он уже выступил в Виннице, где собрал большое количество публики.