Зеленский обратился к депутатам с требованием прекратить затягивание назначения даты инаугурации (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Зеленский обратился к депутатам с требованием прекратить затягивание назначения даты инаугурации (ВИДЕО) Зеленский обратился к депутатам с требованием прекратить затягивание назначения даты инаугурации (ВИДЕО)

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook обратился к депутатам Верховой Рады с требованием провести инаугурацию 19 мая.

«Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты! Надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете исключительно в своих интересах: боитесь роспуска рады и затягиваете дату назначения инаугурации. И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает непоправимое. Он совершает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего человека на должность главы Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания…», — сказал Зеленский, информирует enovosty.com/news.

«…Вы должны прекратить эти судороги хромой утки. Страна требует нормальной работы всех институций. Народ не должен ждать пока кто-то не назначается перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах, а думайте про Украину. 19 мая! Голосуйте!», — говорит в своем видеообращении Владимир Зеленский.