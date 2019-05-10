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СБУ в столице блокировала деятельность крупной наркогруппировки

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность крупной наркогруппировки

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность мощной наркогруппировки, — сообщает СБУ на странице Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали изготовление и сбыт наркотических и психотропных веществ. Товар злоумышленники хранили в квартирах, а реализовали товар в арендованных помещениях и через разветвленную сеть дилеров. По информации спецслужбы участники группировки за месяц сбывали в столице амфетамин, таблетки МДМА и марихуану на сумму около одного миллиона гривен.

Правоохранители задержали злоумышленников на одной из столичных квартир и изъяли свыше трех килограммов разного «зелья». В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 307 решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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Операция по разоблачению наркогруппировки проводились совместно со следственным отделом Голосеевского ГУНП в г.Киеве.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 341

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