Иностранные инвесторы только к ноябрю получат ясность по поводу дальнейшего курса Украины, — Игорь Душин

Главная » Последние новости » Политические новости » Иностранные инвесторы только к ноябрю получат ясность по поводу дальнейшего курса Украины, - Игорь Душин Иностранные инвесторы только к ноябрю получат ясность по поводу дальнейшего курса Украины, - Игорь Душин

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Предстоящие дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК «Олимпийский» и сдача анализов многими украинцами и ведущими аналитиками расценивается как шоу.

С вопросом о влиянии «предвыборного шоу с анализами и стадионом» на отношение западных партнеров и международной общественности к Украине «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, политтехнологу Игорю Душину, информирует enovosty.com/news.

Игорь Душин сообщает, что предвыборные шоу такого типа не влияют на внешнеполитические отношения

«Никакие предвыборные шоу такого типа ни в каких странах не влияют на внешнеполитические отношения. В каждой из стран подобное, и даже жёстче, бывает. Даже использование штабом Порошенко, как действующего Президента Украины, полного набора минусовых (их еще называют «чёрными») технологий против своих оппонентов никак не влияет на международную общественность», — сообщает Игорь Душин

Относительно волнений иностранных инвесторов по поводу дальнейшего курса Украины в условиях неопределенности накануне второго тура президентских выборов эксперт отмечает, что после окончания второго тура, который завершится через 10 дней, они и начнут переживать. «И только к ноябрю получат ясность», — сообщает эксперт.