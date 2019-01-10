В ПЦУ рассказали, как будут охранять томос об автокефалии

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Стало известно, что томос об автокефалии Украинской церкви вернулся в стены заповедника «София Киевская». Там он будет сберегаться и в будущем.

Об этом рассказали в пресс-службе ПЦУ.

Там уточнили, что государственная охрана не будет выделятся, чтобы смотреть за сохранностью этого важного документа. Но добавили, что оригинал текста будет надежно защищен сигнализацией и охраной службой самого заповедника. В пресс-службе подчеркнули, что копия томас, которая переведена на греческий язык, отправится в Трапезный храм Софии Киевской. , информирует enovosty.com/news.

Отметим, что седьмого января, когда православные христиане празднуют Рождество, возле заповедника «София Киевская» образовалась огромная очередь верующих, которые хотели своими глазами увидеть и запечатлеть на камеру этот важный в истории Украины документ.

Ранее писали, что томос об автокефалии Православной церкви Украины был поддержан и подписан всеми членами Синода Вселенского патриархата. Теперь документ считается окончательно оформленным.

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