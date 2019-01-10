В деле Манафорта всплыли два известных украинских олигарха

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Два топ-олигарха из Украины оказались ввязаны в громкий американский скандал

«Любимый» канал Доналд Трампа CNN со ссылкой на свои источники, которые имеют контакты с делом политтехнолога Манафорта, сообщил о двух украинских олигархах. По информации этих источников, Ринат Ахметови Сергей Левочкин, получали от бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта информацию из социальных опросов. Эти данные связанны с выборами президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году, информирует enovosty.com/news.

В статье говорится о том, что эти украинцы годами платили большие деньги политтехнологу за работу в США. Кроме того, они получали данные от соцопросов США. Ими Пол Манафорт поделился и партнером из РФ Константином Килимником. Эта информация была обнаружена на этой неделе в то время, как данные пытались засекретить. Такой сбой произошел по причине ошибки форматирования.

Известные украинские олигархи оказались в числе очень щедрых поклонников американского лоббиста. В Министерстве юстиции Штатов уже просили Мюллера узнать больше о связях украинских толстосуммов с политтехнологом в связи с их возможной координацией кремлевских действий и кампанией нынешнего президента США Дональда Трампа.

Вчера у Манафорта уже подтвердили информацию о том, что лоббист должен получить 2,4 миллиона долларов от Ахметова и Левочкина. Но эту сумму пресс-секретарь называет возмещением былых долгов, которые были ещё до периода кампании Дональда Трампа.

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