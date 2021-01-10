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Российской Федерации грозит развал, а Путин потеряет власть — глава американского Фонда Герман Обухов

Главная » Последние новости » Политические новости » Российской Федерации грозит развал, а Путин потеряет власть - глава американского Фонда Герман Обухов
 
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Новые санкции против России, принятые в США, могут стать настоящей катастрофой для российской экономики. Российская Федерация может прекратить существование как государство еще до президентских выборов 2024 года.

Такое мнение высказал  глава американского Фонда «Stop Inform Terror» (США) Герман Обухов в эфире телеканала  Obozrevatel TV, информирует enovosty.com/news.

«Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?» – заметил он.

В этом контексте он провел параллель с развалом Советского Союза. «Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России», – напомнил политик.

По его оценкам, в 2021 году в России, вероятнее всего, не произойдет смены власти, Путин останется на посту. «У меня есть сомнения, что в 2021 году Путин вдруг исчезнет. Не потому, что он такой сильный, а просто потому что у любой страны есть инерция», – пояснил Обухов.

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«Путин – главарь мафии. Мафия владеет огромными капиталами. Из России на Запад вывели почти 2 триллиона долларов. Недвижимости там немеряно – в Лондоне, Ницце, Соединенных Штатах. К главарю приходит его окружение и говорит: «Слушай, Володя, ты делаешь что-то не так, а надо сделать вот так. Если ты не сделаешь, то извини, мы не отвечаем за последствия».

Любого главаря мафии могут шлепнуть. Совершенно запросто. Тем более, что у кланов, которые пытаются с ним конкурировать, есть все возможности. Есть и генералы ГРУ, ФСБ и прочие. И огромные ресурсы – миллиарды долларов.

Неужели они не смогут найти группу людей, которые разберутся с этим главарем? Все не так сложно, как кажется. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению», — считает Обухов.

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Вероятнее всего, тут (в деле отстранения Путина от власти. – Ред.) заработают экономические рычаги и давление Соединенных Штатов, чем какие-то дела, связанные с Навальным, либо какие-то еще. В США уже принят закон о санкциях против России.

Этот закон, по оценкам экспертов, достаточно сильно пошатнет российскую экономику, если вообще наполовину ее не уничтожит. Потому что предусматривается отключение MasterCard, Visa, а на втором этапе, может быть, и SWIFT. Более того, будет запрещено иметь какие-либо экономические взаимоотношения с нефтегазодобывающими компаниями и военным комплексом.

Последствия будут катастрофическими. Россия просто начнет рассыпаться. Уйдет Дальний Восток, уйдет северо-запад, уйдет юг, Чечня либо Дагестан. Достаточно какому-то одному региону уйти из России – все, Россия посыплется. И это конец для Путина.

Вероятно, так же, как Советский Союз, Россия рассыплется к 2025 году. К этому все идет. Это условная дата. Может быть, 2024, может быть, 2025 или 2026.

Когда будет стоять вопрос жизни и смерти, выбирать что-то среднее не получится. Если заработают санкции, у Путина просто не будет выбора. Если они не возвращают Крым и не выходят с Донбасса, заработают все эти рычаги – отключение SWIFT и прочее.

Мы говорим о санкциях и об их воздействии на российскую экономику. Если после введения санкций будут происходить те процессы, которые должны происходить, то у Путина не остается никаких шансов – либо уходить, либо Россия рассыплется, и тогда он остается президентом несуществующего государства, как Горбачев в 1991 году. И уже ни о каких вторых, третьих, четвертых каденциях Путина не придется говорить.

Если Кремль будет видеть, что все рушится, они могут придумать любой повод отдать Крым. Это мастера пропаганды. То, что в Москве делает Киселев, Соловьев и другие – это типичная геббельсовская пропаганда. Они промыли мозги 70-80% россиян.

И точно так же за месяц они могут промыть мозги и по Крыму. Сказать: «С Крымом надо сделать так. Мы тогда сделали, потому что просили, а вот теперь они просят…» Соберут 100 тысяч подписей и скажут, что теперь они просят референдум.

А с Донбасса уйти вообще не вопрос. Там одни бандиты. Если уйдут российские войска, уйдут кураторы, то за неделю там все сложится. Единственное, что останется, – разоренное пространство»,- подчеркнул Герман Обухов.

Источник: Обозреватель


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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