«Психологическая война»: Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по украинскому самолету

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Иранские власти всё ещё категорически отрицают, что украинский самолет по случайности сбили ракетой производства РФ.

Соединенные Штаты Америки, Канада и Британия заявили о «случайном» ракетном ударе по украинскому самолету МАУ, но в Иране официально продолжают занимать тактику опровержения. По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабея, такие обвинения — это психологическая война против его страны. Он заявил о том, что все государства, граждане которых находились в роковой день на самолете, имеют право оправить своих представителей на место происшествия. В Иране также призвали Boeing прислать представителя, который сможет присоединиться к изучению содержимого «чёрных ящиков», информирует enovosty.com/news.

Также, в Иране обратились к Канаде, которая вчера предоставила громкие результаты собственного расследования, с просьбой передать информацию о трагедии. Глава МИД страны Аббас Мусави попросил помочь следственному комитету Ирана любой имеющейся важной информацией.

Отметим, на сегодня также известно о том, что разведка США сумела уловить сигналы включения радара, а спутником были обнаружены инфракрасные вспышки пусков ракет. В СМИ появилась информация о том, что версия с ракетой, которая сбила Боинг над Тегераном, подтверждена в Пентагоне. Подлинность видео, на котором запечатлен удар, подтверждена.