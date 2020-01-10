Мощные механизмы: Британия приготовила жесткие санкции для РФ

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О том, какие именно санкции приготовила Британия, станет известно уже в феврале

Источники Financial Times рассказали о том, что Британия уже готова запустить собственный санкционный режим, который будет работать независимо от Евросоюза. По информации, опубликованной в СМИ, первая волна ограничений должна коснуться граждан Российской Федерации. Также, под удар угодят Северная Корея, Ливия и Саудовская Аравия, информирует enovosty.com/news.

Источники сообщили о том, что Великобритания намерена объявить о механизме санкций после того, как покинет Европейский союз, в феврале. Важность таких новшеств состоит в том, что Британия сможет действовать намного быстрее и решительнее, чем сейчас. Ей больше не придётся согласовывать каждый шаг с 27 государствами-членами Евросоюза.

По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, страна намерена применять ограничительные меры согласно положениям законодательства, названного на честь Магнитского. Таким образом, под санкции будут попадать люди, которые причастны к нарушениям человеческих прав. Им будут запрещать въезд на территорию Британии и блокировать активы. Кто именно оказался в «черном списке», пока что неизвестно.

Отметим, в декабре прошлого года Европейский Союз решил продлить на полгода экономические санкции против РФ.

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