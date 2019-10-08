В Киеве дети вызвали полицию после того, как их выгнали из детской площадки
В столице школьники позвонили в полицию из-за того, что их выгнали с территории детской площадки. Нарушителем порядка теперь занимаются правоохранители.
В Киеве дети вызвали патрульный наряд для мужчины, который вел себя странно и выгнал школьников из детской площадки. Как передают в Нацполиции, это произошло 5 октября. Только сейчас об этом решили рассказать общественности, информирует enovosty.com/news.
Приблизительно в 16:00 в субботу полицейские получили сообщение о том, что на проспекте Свободы мужчина выгнал с детской площадки детей. Возраст школьников составил от 10 до 14 лет.
Один из мальчиков предложил компании пожаловаться на хулигана правоохранителям. Он позвонил на «102». Заявитель рассказал по телефону также, что у мужчины при себе были шприцы.
Приехав на место вызова, полицейские оперативно нашли мужчину, занявшего детскую площадку. Его поведение было странным, поэтому правоохранители осуществили поверхностную проверку. В ходе осмотра были найдены шприцы со странным содержимым.
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Далее нарушителем порядка занималась следственно-оперативная группа.