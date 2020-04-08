Уровень радиации в Киеве в связи с лесными пожарами в Чернобыльской зоне не превышает норму — эксперты

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Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности провели ряд прогнозных оценок распространения потенциально загрязненной облака из зоны возгорания по исходным данным, изложенным на официальных сайтах ГАЗО и ДСНС состоянию на 8 апреля 2020.

Для моделирования использовалась система поддержки принятия решений RODOS, информирует enovosty.com/news.

По глобальным данным метеорологического прогноза GFS NOAA (США), в течение дня 8 апреля направление ветра по Киевской области имеет изменчивый характер.

По прогнозным расчетам потенциальной концентрации Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха северо-западной части г. Киева максимальные значения могут достичь 1,0-2,0 мБк / м3 в период с 13:00 до 15:00 08.04.2020. При этом Нормами радиационной безопасности Украины НРБУ-97 допустимая концентрация Cs-137 (PC inhal В) установлена ​​на уровне 800 мБк / м3.

«Любые радиационно-гигиенические регламенты направлены на ограничение радиационного воздействия.

Допустимая концентрация означает максимально допустимое значение, при превышении которого есть вероятность превышения основного дозового лимита облучения населения в 1 мЗв / год (для сравнения: для работников зоны отчуждения основной дозирования лимит облучения установлено на уровне 20 мЗв / год).

Таким образом, даже в случае оправдания прогноза, концентрации цезия все равно будут в 800 раз ниже допустимых. Такие концентрации не представляют угрозы здоровью человека, тем более, что они являются кратковременными», — пояснила в комментарии журналистам «Экономических новостей» начальник отдела аварийного реагирования и радиационного мониторинга ГНТЦ ЯРБ Юлия Балашевская.

Результаты прогнозирования в системе RODOS: потенциальная мгновенная концентрация Cs-137 в приземном слое атмосферного воздуха по состоянию на 12:00 8 апреля 2020