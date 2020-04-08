Киевляне временно окажутся без горячей воды, — КГГА

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В Киеве с 9 мая начнутся ежегодные испытания гидравлической системы, в связи с этим жителей столицы ожидает временное отключение горячей воды.

Как сообщил в КГГА, городские власти не будут отменять ранее запланированные испытания, даже не смотря на карантинные мероприятия в стране и столице. , информирует enovosty.com/news.

Гидравлические испытанные — это гарантия того, что следующий отопительный сезон в столице начнётся своевременно и без неприятных неожиданностей, поскольку в ходе испытаний коммунальные службы будут тестировать оборудование Киевтеплоэнерго и других поставщиков тепла.