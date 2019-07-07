Синоптик: В Киев надвигается буря

РусУкр

Фото недели

Искренних фотографии - как выглядит загрязнение планеты

Все фото »

Новости Киева

07.07.2019 г.
12:42Синоптик: В Киев надвигается буря
05.07.2019 г.
20:00Освещение поменяют еще на 120 улицах Киева
16:17В столице неизвестный открыл стрельбу после конфликта с покупателями в очереди супермаркета
13:19В Киеве открыли первый пункт приема нерабочей техники
04.07.2019 г.
21:30Владельцы эвакуированных в Киеве авто, смогут найти их онлайн
20:30В киевском аэропорту сократили время бесплатного нахождения автомобилей
18:21В столице на Бессарабском рынке решили поддержать экологическую инициативу и отказаться от полиэтилена
Все новости киева

Аналитика

05.07.2019

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Россия полезла в еще одну страну, в Генштабе оценили наглое заявление Путина об Украине, а Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество ...
04.07.2019

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий

Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий, "Слуга народа" теряет позиции перед выборами, а консул рассказал о том, как выросло количество украинцев ...
04.07.2019

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!

В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Апокалиптические пророчества о том, что во время саммита Большой Двадцатки (Great Twenty) в японской Осаке 28-29 июня сего года Украину «сдадут» и/или ...

Последние новости

07.07.2019 г.
16:13 Королева Елизавета проигнорировала церемонию крещения сына принца Гарри и Меган Маркл
15:37 На Аляске зафиксирована рекордная жара
15:08 В Одесский порт впервые прибыла партия нефти из США
14:31 В Польше автобус с украинцами попал в аварию
14:01 В Одессе вор захватил заложницу
13:30 Сегодня Украина празднует День Военно-Морских Сил
12:42 Синоптик: В Киев надвигается буря
12:23 Отравление Скрипалей: появились новые сведения о третьем подозреваемом
12:00 Медики выяснили, что кисломолочные продукты защищают от диабета и рака
11:45 НАТО проведет масштабную модернизацию своих систем ПРО
11:42 Sea Breeze-2019: как проходят международные учения в Украине (ФОТО)
11:30 Эксперты в пух и прах раскритиковали новый российский космический корабль "Федерация"
11:14 В Украине хотят регламентировать работу таксистов
11:07 В Украине планируют запретить репетиторство: что поменяется
11:03 Великобритания готова покинуть Евросоюз осенью без сделки
10:50 Эксперты рассказали о самых распространенных неисправностях автомобиля в жару
10:40 В Украине хотят запретить крепкие и ароматизированные сигареты
10:32 В США разработали «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля»
10:14 "Азов" уничтожил новейший российский контрбатарейный радар на Донбассе (ВИДЕО)
09:55 В августе украинских водителей ждут стотысячные штрафы и конфискация автомобиля: что нужно знать
09:43 Медики назвали продукты, ускоряющие старение
09:23 ВМС США ищут экспертов для ремонта оружейных подъемников на новом американском суперавианосце
09:17 Эксперты считают, что удар США по Ирану будет иметь катастрофические последствия для всего региона
06.07.2019 г.
19:50 Археологи нашли в Египте древний папирус с любовной песней
19:10 Полторак проинспектировал учения "Си Бриз-2019"
18:36 Майк Тайсон приехал в Киев
18:27 Запуск нового рынка электроэнергии позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго"привлечь до 4 млрд долл инвестиций – Андриан Прокип
18:21 Герус пытается сорвать энергореформу, манипулируя неактуальными счетами с тарифами, которые будут пересчитаны и снижены, - эксперт
17:44 Супрун рассказала о пользе и вреде поцелуев
16:52 Кабмин назначил членов набсоветов трех госбанков по квоте президента
16:14 Большинство украинцев-заробитчан не рассматривают Польшу как место постоянного проживания
15:55 Европу атаковали опасные гусеницы
15:13 Зеленский рассказал, кто возглавит Ивано-Франковскую ОГА
14:50 ООС: Сегодня российско-оккупационные войска три раза обстреляли украинские позиции
14:22 Полторак назначил нового командующего сил логистики ВСУ
13:06 Эксперт пояснил, почему падает доллар и есть ли риски в будущем
13:00 Стало известно, какой тип фигуры женщины опасен для здоровья
12:28 "Ход Винником": Любимец женщин сбежал от журналистов из-за Поплавского
12:18 Пострадает Россия: Саудовская Аравия предлагает Европе скидки на нефть, - "Злой одессит"
11:45 Родители не заметили пропажу: На Днепропетровщине убита и изнасилована 14-летняя девушка
11:33 В США представили новейшего боевого робота RCV. В чем его сила
11:14 Волкер рассказал о грядущей большой встрече Зеленского и "важном шаге"
11:12 Уже скоро: Генерал пояснил, какое летальное оружие получит Украина от США
09:49 "Скиф", "Жека", "Сержант" и "Стас": Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот
08:48 Как погибли моряки РФ на засекреченной лодке "Лошарик", - мнение
08:46 Отец выиграл Green card: Взводом армии США командует украинец (ВИДЕО)
08:41 "Гибридная война": Папа Римский после встречи с Путиным резко высказался о Донбассе
08:00 Ивана Купала - важный день: как "зарядиться здоровьем" на весь год
05.07.2019 г.
23:00 BMW представила новую модель авто (ФОТО)
22:30 В Украине сделают еще один профессиональный праздник
22:00 На Херсонщине начали выращивать арбузы необычного цвета (ВИДЕО)
21:30 В Индонезии заметили странное насекомое с щупальцами (ВИДЕО)
21:00 Это интересно: установлена связь между группой крови и характером
20:58 На Донбассе прошли ожесточенные бои: у ВСУ много пострадавших
20:38 Associated Press: В Великобритании полиция разоблачила ужасающую схему "современного рабства"
20:30 В Антарктиде обнаружили озеро с лавой (ФОТО)
20:15 У насекомых обнаружили удивительные нейроны в мозге
20:00 Освещение поменяют еще на 120 улицах Киева
19:56 Польша и Германия идут против позиции Макрона и призывают к расширению ЕС
19:30 Данилко высказал мнение о массовом наплыве звезд в политику
Все новости »

Синоптик: В Киев надвигается буря

Главная » Последние новости » Новости Киева » Синоптик: В Киев надвигается буря
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Киеве сегодня ожидается резкое ухудшение погоды. Возможны сильные дожди, ветер и грозы.

О том, что на украинскую столицу надвигается буря, на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует enovosty.com/news.

Она предупреждает киевлян и гостей столицы о скором ухудшении погоды. Ее пост был написан около часа назад.

Наталья Диденко написала, что вот-вот начнется дождь. Вероятнее всего осадки будут сопровождаться грозой и сильными порывами ветра. «Позаботьтесь, куда спрятаться», — отметила она.

Синоптик призвала людей встречать дождь с умом. Если кто-то сейчас находится на природе, можно накрыть импровизированный стол целлофаном. «И не забудьте этот целлофан потом забрать», — призвала Наталья думать и об экологической обстановке.

Читайте: Землю накроет сверхмощная магнитная буря

Синоптик предупредила украинцев еще и о том, что 7 июля – последний ощутимо теплый денек перед чредой похолоданий.

Напомним, сегодняшний день, 7 июля, по прогнозу Натальи Диденко, почти по всей Украине будет сопровождаться ухудшением погодной обстановки. В западных и северных регионах ожидаются грозовые дожди. Остальная часть страны будет наслаждаться последними сухими, но не очень теплыми, днями перед существенным похолоданием.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 485

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причины
ЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"Выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали две важные причиныЦИК дала партиям по 60 минут эфирного времени на агитацию
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Лапа Путина на новой стране, конец голодовки политзаключенного и показуха Трампа
Итоги дня: Свежие рейтинги, тайна затонувшей подлодки и пережеребьевка партий
В Осаке на G20 об Украине говорили мало. И это даже хорошо!
Итоги дня: Военная помощь Канады, новый удар по РФ и запрет на мат
Кто лепит из Медведчука спасителя?
Итоги дня: Скандал перед выборами, главный компромат на патриарха Кирилла и новый "акт абсурда" от РФ
Олег Саакян: Кремль упустил шанс дестабилизации ситуации в Украине
Итоги дня: Смерть военных медиков, авто под запретом и июльские перемены
Итоги дня: Ядерный ответ НАТО, санкции против "Северного потока-2" и новые правила развода
На грани масштабной войны: Иран и Трамп качают мир, как грушу
Все статьи


Читайте также

Майк Тайсон приехал в Киев
 Освещение поменяют еще на 120 улицах Киева
В Киеве открыли первый пункт приема нерабочей техники
 Владельцы эвакуированных в Киеве авто, смогут найти их онлайн
В столице мужчина пытался отправить гранаты через "Укрпочту"
 В киевском аэропорту сократили время бесплатного нахождения автомобилей
В Киеве мертвых супругов нашли в квартире
 Квартиры в новостройках столицы подешевели

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Observer SM1»
Миномет 60-мм КБА-118
Зенитно-ракетный комплекс Starstreak (Великобритания)
Вертолет Eurocopter Tiger (Германия-Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Тина
КАРОЛЬ
Евгений
КОМАРОВСКИЙ
Геннадий
ТИМЧЕНКО
Глеб
ЗАГОРИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Кто лепит из Медведчука спасителя


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 