Синоптик: В Киев надвигается буря

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В Киеве сегодня ожидается резкое ухудшение погоды. Возможны сильные дожди, ветер и грозы.

О том, что на украинскую столицу надвигается буря, на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует enovosty.com/news.

Она предупреждает киевлян и гостей столицы о скором ухудшении погоды. Ее пост был написан около часа назад.

Наталья Диденко написала, что вот-вот начнется дождь. Вероятнее всего осадки будут сопровождаться грозой и сильными порывами ветра. «Позаботьтесь, куда спрятаться», — отметила она.

Синоптик призвала людей встречать дождь с умом. Если кто-то сейчас находится на природе, можно накрыть импровизированный стол целлофаном. «И не забудьте этот целлофан потом забрать», — призвала Наталья думать и об экологической обстановке.

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Синоптик предупредила украинцев еще и о том, что 7 июля – последний ощутимо теплый денек перед чредой похолоданий.

Напомним, сегодняшний день, 7 июля, по прогнозу Натальи Диденко, почти по всей Украине будет сопровождаться ухудшением погодной обстановки. В западных и северных регионах ожидаются грозовые дожди. Остальная часть страны будет наслаждаться последними сухими, но не очень теплыми, днями перед существенным похолоданием.