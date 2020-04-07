В Киеве за сутки на коронавирус заболело 12 человек, один умер, — Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко, во время традиционного брифинга озвучил свежую статистику по заболеваемости на COVID-19, а также рассказал, у каких возрастных групп диагностировали коронавирус.

Так, по словам мэра, из 12 выявленных случаев заболевания, двое людей помещены в госпиталь, а 10 находятся на домашнем лечении, информирует enovosty.com/news.

Из тех у кого выявили коронавирус за минувшие сутки: 3 женщины (от 34 до 41 года); 5 мужчин(от 31 до 67 лет); 2 девочки (3 года); двое мальчиков (6 и 15 лет).

Статистика по районам Киева лабораторно подтверждённых случаев:

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Голосеевский — 1, Дарницкий — 3, Оболонский — 2, Святошинский — 1, Шевченковский — 3, Печерский — 2.

Один человек скончался в Александровской больнице. Более двух недель за жизнь 36 летнего мужчины боролись медики, он был подключён к аппаратам ИВЛ и ЕКМО, но поражение лёгких было значительным и мужчина скончался.

На сегодня, в Киеве зафиксировано 279 случаев заражения на коронавирусную инфекцию.