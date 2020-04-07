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Киев использует водомёты для дезинфекции улиц от COVID-19

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В Киеве активно проводят дезинфекцию улиц с помощью водометов и дезинфицирующих средств в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в столице.

Киев использует водомёты для дезинфекции улиц от COVID-19

К дезинфекции улиц привлекли солдатов Национальной гвардию, а также службы безопасности дорожного движения, которые из водомёта поливают улицы специальным раствором. , информирует enovosty.com/news.

Местная власть успокоила граждан, заверив, что дезинфицирующие средства, которыми проводится обработка улиц не несут угрозы для здоровья людей и животных, но очень эффективны для уничтожения патогенных микроорганизмов, в том числе и коронавируса.

Данный раствор широко применяют в бытовых хозяйствах для обеззараживания воды, в больницах, как антибактериальный раствор для дезинфекции, а также в промышленности.

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Кроме того мероприятия по дезинфекции проводят и в подъездах Киева. Сотрудники коммунальных хозяйств в специальных защитных костюмах дезинфицируют лестничные клетки и подъезды в многоэтажках.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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