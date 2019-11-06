Олег Попенко рассказал о планируемых изменениях в благоустройстве столицы
Столичное руководство создало рабочую группу по подготовке проекта новых Правил благоустройства Киева, которая должна подготовить проект и подать его киевскому городскому голове до 2 декабря 2019 года.
С вопросом относительно того, на что в первую очередь необходимо обратить внимание и что важно изменить в благоустройстве столицы “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олегу Попенко, информирует enovosty.com/news.
Олег Попенко сообщает, что правила благоустройства, которые регламентируют ситуацию в Киеве, датированы 2008 г, исходя из чего уже назрели комплексные коррективы и новые требования
«Новые правила должны предусмотреть и улучшение внешнего вида, безопасности, сохранение окружающей среды и культурного наследия, приведение транспортных объектов к единому стандарту, усиление противопожарных мер, а также повышение туристической привлекательности Киева.
При помощи новых правил планируется решить ряд серьезных вопросов, которые беспокоят большинство киевлян. В частности, содержание внебалансовых территорий, на которых обустраиваются стихийные свалки мусора, «ничейные» МАФы или поселения бездомных; урегулирование системы видеонаблюдения; обновление вопроса выдачи контрольных карточек на временное нарушение благоустройства.
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Новые правила предполагают изменение в корне всей работы городского благоустройства», — сообщает эксперт